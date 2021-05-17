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Росприроднадзор назвал причину разлива дизтоплива на территории "Норникеля"

По данным ведомства, инцидент произошел из-за коррозии
© Денис Кожевников/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Коррозия стала причиной разлива дизтоплива из резервуара на территории "Норникеля" на Таймыре. В настоящее время осуществляется аварийная перекачка, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в понедельник.

"Из-за коррозии произошел пропуск дизтоплива по днищу. Сейчас осуществляется аварийная перекачка", - сообщил собеседник агентства.

Сотрудники Росприроднадзора совместно с прокуратурой работают на месте.

Ранее пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ сообщила, утечка дизельного топлива произошла в Красноярском крае на территории объекта "Таймырской топливной компании".

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