Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге. По предварительным данным, погибли три человека.

Инцидент произошел в парке возле Железнодорожного вокзала .

. Причиной ЧП стал конфликт , который возник на почве распития алкоголя.

, который возник на почве распития Мужчина при задержании попытался оказать сопротивление полицейским. Им пришлось применить табельное оружие .

попытался полицейским. Им пришлось применить табельное . Нападавший был ранен и доставлен в больницу.

и доставлен в больницу. На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Работу группы координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СК.