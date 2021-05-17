Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге. По предварительным данным, погибли три человека.
- Инцидент произошел в парке возле Железнодорожного вокзала.
- Причиной ЧП стал конфликт, который возник на почве распития алкоголя.
- Мужчина при задержании попытался оказать сопротивление полицейским. Им пришлось применить табельное оружие.
- Нападавший был ранен и доставлен в больницу.
- На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Работу группы координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СК.