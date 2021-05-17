{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге
Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге
Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге
Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге
Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге. По предварительным данным, погибли три человека.

  • Инцидент произошел в парке возле Железнодорожного вокзала.
  • Причиной ЧП стал конфликт, который возник на почве распития алкоголя.
  • Мужчина при задержании попытался оказать сопротивление полицейским. Им пришлось применить табельное оружие.
  • Нападавший был ранен и доставлен в больницу.
  • На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Работу группы координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СК.
Теги
РоссияСвердловская область
Площадь загрязненных земель из-за разлива нефти в Коми составляет около 1,3 га
Читать полностью