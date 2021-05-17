Дело о признании ФБК экстремистским засекретили из-за наличия в нем информации о силовиках

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Причиной засекречивания материалов иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями стало наличие в них личных данных полицейских и сотрудников Росгвардии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", которое оказывает ФБК правовую помощь.

"Сегодня стала ясна причина засекречивания. Все дело в личных данных силовиков, которые обратились с исками о причиненном им ущербе участниками митингов", - сказали журналистам. Ранее сообщалось, что заседание по иску прокуратуры пройдет в понедельник в закрытом режиме, поскольку в материалах искового заявления содержатся секретные сведения.

Мосгорсуд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Кроме того, прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального". Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.