Площадь загрязненных земель из-за разлива нефти в Коми составляет около 1,3 га

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Площадь разлива нефти в Республике Коми на объекте ООО "Лукойл-Коми" составляет около 1,3 га, объем вылившейся жидкости - около 100 тонн. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей официальной странице в Instagram.

"Из того, что видим сейчас: площадь загрязненных земель из-за аварии порядка 1,3 га, еще 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" на грунт порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку", - написала она.

По словам Радионовой, специалисты Росприроднадзора взяли пробы и совершили облеты местности, чтобы понять масштабы загрязнения реки Колвы, куда попала часть нефтесодержащей жидкости. "Состояние почвы не позволяет приземлиться почти ни на одном участке, техники типа болотоходов у нас нет, но требуем от компании доставить инспекторов и сотрудников лаборатории на нужные точки", - отметила глава ведомства.

Радионова также добавила, что добыча на части Ошского месторождения, где произошел разлив, остановлена. "Природа опять пострадала, и мы пойдем как с расчетами ущербов, так и с наказаниями виновных. Будем не один месяц разбираться и, возможно, опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить", - резюмировала глава Росприроднадзора.

Ранее в субботу администрация города Усинска Республики Коми со ссылкой на пресс-службу "Лукойл-Коми" сообщила, что объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву, по предварительной оценке составляет 90 тонн. В состав вылившейся нефтесодержащей жидкости входит также вода (фракция до 80%), парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду.

Утечка нефтесодержащей жидкости была обнаружена 11 мая на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. По уточненным данным ООО "Лукойл-Коми", произошла разгерметизация трубопровода, предприятие остановило перекачку нефти по нему. На поверхности реки Колвы в Коми была обнаружена радужная пленка. Власти Усинска в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").