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Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО
Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО
Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО
Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО
Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО
Утечка нефти на границе Коми и НАО

Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО

© Пресс-служба главы Республики Коми/ТАСС

Вечером 11 мая на Ошском месторождении на территории Ненецкого автономного округа (НАО) произошел разлив нефтепродуктов. Они попали в почву и в реку Колва на территории НАО и Республики Коми.

  • По последним данным, объем нефтесодержащей жидкости, попавшей в водоем и почву, составил около 100 тонн. В акваторию Колвы, по предварительной оценке, попало порядка 9 тонн.
  • Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что площадь загрязненных земель из-за разлива нефти в Республике Коми составляет около 1,3 га.
  • Глава Коми Владимир Уйба отметил, что сбор попавшей в Колву нефти займет две-три недели.
  • 12 мая перекачка нефти по трубопроводу, где произошла утечка, была остановлена.
  • В Усинске в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • В администрации города при этом сообщили, что опасности загрязнения воды после разлива нефти в районе водозабора, который обеспечивает водой Усинск, нет.
  • После инцидента СК возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").
  • Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов.
  • Ростехнадзор потребовал через суд приостановить эксплуатацию аварийного нефтесборного коллектора на объекте ООО "Лукойл-Коми", откуда в реку Колва вытекли нефтепродукты. В ведомстве считают, что коллектор не удовлетворяет требованиям безопасности.
Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиНенецкий автономный округРадионова, Светлана ГеннадьевнаУтечка нефти на границе Коми и НАО
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