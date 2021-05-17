Адвоката Павлова после предъявления обвинения могут вывести из дела Сафронова

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Адвоката Ивана Павлова могут вывести из дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова после начала в отношении защитника уголовного преследования.

"В перспективе нас могут вывести из дела Сафронова и других дел, которые ведет моя команда. Ясно, что цель моего преследования именно в этом", - сказал он журналистам в понедельник.

Павлов был задержан 30 апреля после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.

В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов.