СК расследует несколько дел о мошенничестве со средствами на борьбу с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет расследует целый ряд уголовных дел о мошенничестве со средствами, выделенными на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Еще одна проблема, о которой я хотел бы сказать, - это немного неожиданная ситуация, но она имела место быть. Когда мошенники, использовав дополнительные возможности, которые дало государство для стимулирования труда медицинских работников, стали просто-напросто расхищать средства путем банального мошенничества. Целый ряд уголовных дел такой категории мы расследовали по стране в целом. В Иркутской области, Краснодарском крае медикам не выплачивали те достаточно большие деньги, которые они должны получать по закону, а делались какими-то небольшими платежами", - сказал Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме.

Бастрыкин привел характерный пример, когда в Марий Эл, где медику предполагалось выплатить 80 тыс. рублей, ему выплатили 2 944 рубля. "Мало что меняется под луной, в нашей стране особенно. В такие тяжелые периоды, когда медики самоотверженно борются с пандемией, мы, конечно, будем разыскивать и привлекать к ответственности такого рода мошенников", - подчеркнул глава СК. По его словам, в Иркутской области должностные лица заключили контракты на выделение современной техники, защитных средств и при этом украли 400 млн рублей, которые государство выделяло на борьбу с пандемией.