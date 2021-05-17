На берегу Каспия в Дагестане вновь нашли погибших тюленей

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Мертвых краснокнижных тюленей вновь обнаружили на берегу Каспийского моря в Дербенте, сообщили в понедельник ТАСС в Минприроды Дагестана. Это уже третий случай за полгода в регионе.

Ранее в соцсетях появилось видео, где на берегу Каспийского моря в Дербенте были обнаружены несколько мертвых краснокнижных тюленей, без внешних повреждений. В начале мая на побережье Каспийского моря также в Дагестане обнаружили более 170 туш тюленей, а до этого в декабре 2020 года.

"Мы этот инцидент зафиксировали и соответствующее письмо направили в Росприроднадзор для выяснения обстоятельств гибели нескольких краснокнижных тюленей в акватории Каспия в Дербенте", - сказали в пресс-службе Минприроды Дагестана.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом с начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа.

Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.