Мужчина, напавший в Екатеринбурге с ножом на прохожих, находится без сознания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина, который был задержан за нападение с ножом на прохожих в Екатеринбурге, в результате чего погибли три человека, находится в больнице в бессознательном состоянии, допросить его пока невозможно, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

"Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается" - сказал собеседник агентства.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека. При задержании он пытался напасть и на полицейских, После предупредительного выстрела сотрудники правоохранительных органов выстрелили в направлении мужчины, с ранением он был доставлен в больницу.