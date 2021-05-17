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Мужчина, напавший в Екатеринбурге с ножом на прохожих, находится без сознания

Источник в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемого доставили в 23-ю больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина, который был задержан за нападение с ножом на прохожих в Екатеринбурге, в результате чего погибли три человека, находится в больнице в бессознательном состоянии, допросить его пока невозможно, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается" - сказал собеседник агентства.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека. При задержании он пытался напасть и на полицейских, После предупредительного выстрела сотрудники правоохранительных органов выстрелили в направлении мужчины, с ранением он был доставлен в больницу.

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