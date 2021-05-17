Власти Коми заявили о локализации разлива нефтепродуктов

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на территории Коми локализован, пятна с поверхности воды рек планируется убрать в ближайшую неделю, а прибрежные территории - очистить за месяц-полтора, сообщил в понедельник журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Алексей Кузнецов.

"Вся площадь загрязненная локализована. Разлив в НАО полностью локализован. Сейчас речь идет о скорости утилизации, применяется сорбент, он дает массу, это все собирается. Все, что на воде сегодня, - все под контролем. Мы перед собой ставим сроки ликвидировать все в ближайшую неделю, но еще зависит от того, как весенняя паводковая вода разнесла льдины по прибрежной зоне рек Колвы и Усы. Первоочередные задачи - убрать пятна с поверхности воды, на территории водоохранных зон в течение месяца-полутора справимся", - сказал Кузнецов.

Министр отметил, что ледоход серьезно усложнил задачу по ликвидации последствий аварии, небольшая часть загрязненного льда ушла в реку Печору. На сегодня на ликвидацию последствий привлечено более 200 человек и более 70 единиц техники. Предварительно, общий объем разлива нефтесодержащей жидкости - около 90 тонн, в воду попало 9 тонн.

Рисков для водозаборов и местных жителей нет, подчеркнул Кузнецов. "Вода в Колве три раза в сутки берется Роспотребнадзором на анализы, никаких критических показателей нет, превышений ПДК нет. С Роспотребнадзором у нас постоянная связь", - сказал глава Минприроды Коми.

Он в очередной раз опроверг данные о погибшей рыбе. "Я внимательно оценил видеоролик с рыбой, у нас нет судака в Колве, а одна из пород рыб, которая лежит кверху брюхом на ролике, - это судак. То есть речь там о другом водоеме и о другой причине замора рыбы", - сказал Кузнецов.