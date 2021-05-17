В Вологде возбудили уголовное дело из-за массовой госпитализации курсантов

ВОЛОГДА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после массовой госпитализации с признаками отравления курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК РФ по Вологодской области по факту массовой госпитализации курсантов федерального казенного образовательного учреждения высшего образования Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел. Изымаются пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе. Следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками пищевых продуктов. Количество пострадавших уточняется.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе ГУ МЧС по области, 16 мая с признаками отравления 47 курсантов были госпитализированы в Вологодскую областную инфекционную больницу. На 8 утра 17 мая в стационаре оставались на лечении 37 курсантов, остальные выписаны или отправлены на амбулаторное лечение.