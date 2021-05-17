Экс-гендиректора центра им. Хруничева Селиверстова осудили на пять лет колонии за растрату

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего главу центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова, признав его виновным по делу о растрате 108 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде 5 лет колонии", - сказала собеседница агентства.

Бывшие заместители Селиверстова Виктор Ларин и Юрий Яковлев приговорены к 4,5 года колонии общего режима каждый. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу и в период с 2011 по 2015 год путем заключения договоров на поставку по существенно завышенным ценам металло- и кабельной продукции с ООО "Компания металлресурс" совершили растрату средств ФГУП "ГКНЦ им. М. В. Хруничева" на общую сумму свыше 108 млн рублей.

По данным следствия, наценка за поставлявшуюся металлопродукцию через посредника - ООО "Компания металлресурс" - достигала 102%. Глава "Компании металлресурс" Руслан Уразгильдеев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева - одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция - ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.