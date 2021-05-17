Десять экс-сотрудников ФСИН стали фигурантами дела об избиении в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Десять бывших сотрудников исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля являются фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий после публикации 23 февраля на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенного Абубакара Цагалаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Всего десять фигурантов. Четверо были задержаны, они помещены под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель потерпевшего Цагалаева, юрист фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом) Ирина Бирюкова, мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана Руслану Цветкову, Александру Семенову, Игорю Камиронову и Ивану Коковину. "Также один из фигурантов - Максим Яблоков - находится в СИЗО. Остальные находятся под подписками", - сказала Бирюкова.

Цветков и Яблоков ранее были фигурантами дела об избиении в ИК-1 Ярославля осужденного Евгения Макарова. В ноябре 2020 года Заволжский суд Ярославля приговорил Цветкова к 3 годам 5 месяцам колонии общего режима, он был освобожден в зале суда из-за учета срока нахождения в СИЗО. Яблокова суд приговорил к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом). На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии в 2016 году. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй - Абубакар Цагалаев. Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.