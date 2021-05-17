Александр Ширвиндт выплатит пострадавшей в ДТП под Новгородом 400 тыс. рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Актер Александр Ширвиндт, в отношении которого было возбуждено уголовное дело после ДТП в Валдайском районе Новгородской области в августе прошлого года, подал ходатайство в суд о прекращении дела в связи с примирением сторон. По мировому соглашению Ширвиндт выплатит потерпевшей стороне 400 тыс. рублей компенсации, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского областного суда.

"В Валдайский районный суд поступило это дело о ДТП. Предварительное заседание еще не было назначено, но ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон уже поступило. Потерпевшей стороне будет выплачено 400 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области в августе прошлого года. По данным УМВД России по Новгородской области, ДТП с участием Mitsubishi L200 и Renault Sandero произошло днем, в результате столкновения пассажир Renault с травмами была доставлена в местную больницу.