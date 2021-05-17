Полиция Москвы проверяет подростка, пошутившего о стрельбе в школе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили у школьника в Москве несколько единиц пневматического оружия. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, десятиклассник ранее пошутил о том, что устроит стрельбу в школе.

"Полицейские пришли с обысками к десятикласснику, который сказал своей однокласснице о том, что устроит стрельбу в школе. В его доме обнаружено несколько единиц пневматического оружия, на которое не требуется получение разрешения. Сам школьник признался, что о стрельбе он пошутил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 14 мая, однако известно об этом стало только сейчас. В настоящее время по данному факту столичная полиция проводит проверку.