Шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковыми машинами в Тверской области

ТАСС, 17 мая. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на федеральной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в Тверской области. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Калининском районе на трассе М-11 водитель Mitsubishi L200, двигаясь по встречной полосе, совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage. В результате ДТП в первом автомобиле пострадали водитель и пассажир, в втором - водитель и три пассажира. Информация об их состоянии уточняется", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, среди пострадавших несовершеннолетних нет. "По предварительной информации, у виновника ДТП признаков алкогольного опьянения не выявлено. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка всех обстоятельств совершения аварии", - добавили в пресс-службе.