Погибший в ДТП в Оренбургской области подросток угнал автомобиль у отца

ТАСС, 17 мая. Подросток, погибший в результате ДТП в Оренбургской области, по предварительным данным, угнал автомобиль у отца, сообщили журналистам в прокуратуре региона. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжелом состоянии после происшествия.

"По имеющейся версии, автомобиль был угнан у отца-таксиста. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия", - сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучит условия, в которых проживал и воспитывался несовершеннолетний правонарушитель, а также сделает выводы об эффективности и достаточности проводимой с подростками профилактической работы.

Как сообщал ТАСС, около 00:35 мск в четырех километрах от села Сергиевка перевернулся автомобиль, которым управлял 13-летний ребенок. Еще двое пострадавших - 15-летняя девушка и парень 14 лет - доставлены в больницы Оренбурга в тяжелом состоянии.

В следственном управлении СК РФ по Оренбургской области организовали проверку по факту ДТП.