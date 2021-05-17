В ДТП на федеральной трассе "Кола" в Ленобласти пострадали четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Столкновение трех машин произошло в понедельник днем на федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области, на месте образовался затор. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате аварии пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу, ТАСС подтвердили факт аварии с участием трех машин. "По предварительным данным, на 76-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" произошло столкновение трех легковых автомобилей. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации", - сказали в учреждении.

По данным учреждения, в связи с аварией на трассе образовался затор протяженностью около пяти километров по направлению в сторону области.