Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Электричество отключилось в столичном СИЗО "Бутырка", из-за чего несколько посетителей не могут покинуть территорию следственного изолятора. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Захватов, который пришел СИЗО для общения с одним из подзащитных.

"Я сейчас нахожусь в СИЗО "Бутырка". Оно обесточено, света нет уже более полутора часов. Из-за этого не открываются автоматические двери СИЗО, и я не могу покинуть его территорию", - сказал он. Информацию об отключении электричества в "Бутырке" подтвердил и другой адвокат Даниил Бергман.

Комментарием УФСИН по Москве ТАСС пока не располагает.