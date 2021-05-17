{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества

Автоматические двери заблокированы уже больше 1,5 часа

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Электричество отключилось в столичном СИЗО "Бутырка", из-за чего несколько посетителей не могут покинуть территорию следственного изолятора. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Захватов, который пришел СИЗО для общения с одним из подзащитных.

"Я сейчас нахожусь в СИЗО "Бутырка". Оно обесточено, света нет уже более полутора часов. Из-за этого не открываются автоматические двери СИЗО, и я не могу покинуть его территорию", - сказал он. Информацию об отключении электричества в "Бутырке" подтвердил и другой адвокат Даниил Бергман.

Комментарием УФСИН по Москве ТАСС пока не располагает.

Теги
Россия
ДТП с двумя автомобилями вызвало затор возле аэропорта Шереметьево
ДТП произошло на пересечении Ленинградского и Международного шоссе, перекрыто две полосы движения
Читать полностью