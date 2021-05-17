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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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Уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова прекращено

По словам адвоката, дело прекращено в связи с истечением срока давности

ТАСС, 17 мая. Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Павла Конькова прекращено с связи с истечением срока давности, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.

"Уголовное дело против Павла Алексеевича Конькова прекратили в связи с истечением срока давности", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в Тверском суде Москвы сообщили ТАСС о прекращении уголовного дела в отношении другого фигуранта дела о растрате 700 млн рублей - экс-губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня.

Теги
Коньков, Павел АлексеевичРоссияИвановская областьДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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