Житель Калининграда получил тюремный срок за ложное сообщение о взрыве

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда приговорил 33-летнего жителя города к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в здании областного правительства. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Действия подсудимого <...> судом квалифицированы по ч. 3 ст. 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, в целях дестабилизации органов власти. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным суда, днем 3 мая 2020 года осужденный позвонил из дома в приемную губернатора области и сообщил о готовящемся взрыве в здании областного правительства Калининградской области. Были приняты все необходимые меры, угроза оказалась ложной. Сам злоумышленник полностью признал свою вину в суде и пояснил, что хотел проверить, как поведут себя соответствующие службы в такой ситуации, так как ему известен порядок реагирования на сообщения об актах терроризма по его военной службе.