Число случаев острой кишечной инфекции среди курсантов ФСИН в Вологде возросло до 86

ВОЛОГДА, 17 мая. /ТАСС/. Количество пострадавших от острой кишечной инфекции курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН возросло до 86. Все получают необходимую помощь, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Ранее сообщалось о 47 курсантах, госпитализированных 16 мая в Вологодскую областную инфекционную больницу. На 8 утра 17 мая сообщалось о 37 курсантах, оставшихся в стационаре.

"По состоянию на 10 утра 17 мая среди курсантов зафиксировано 86 случаев острой кишечной инфекции. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, слабость, головокружение, боли в животе. Выезд за пределы области и контакт с инфекционными больными курсанты отрицают", - говорится в сообщении.

В понедельник по поручению губернатора Олега Кувшинникова состоялось внеочередное заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии области, где рассмотрена имеющаяся информация об очаге заболеваемости и проработаны дальнейшие действия по нераспространению инфекции.

"Правительством области и региональной системой здравоохранения пострадавшим оказывается всемерная поддержка. Курсанты проходят лечение - как в стационаре, так и амбулаторно - в полном объеме и проходят необходимые обследования. У пострадавших взяты анализы, по их результатам можно будет говорить о причинах произошедшего", - привела пресс-служба словам заместителя губернатора Ларисы Каманиной.

Ранее в понедельник следственное управление СК РФ по области сообщило о возбужденного уголовном деле по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). На место выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел. Изъяты пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и кафе в здании института. Проводили обыски и изымалась документация, связанная с организацией питания курсантов и поставками продуктов.