Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении Авраама Руссо

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо - телохранителю племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимиру Гусакову и предпринимателю Эльяру Дамирову. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, осужденные освобождены от отбывания наказания, поскольку срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление истек.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, суд приговорил Дамирова к 5 годам лишения свободы, Гусакова - к 6 годам лишения свободы. В связи с тем, что действия подсудимыми совершены в период с 31 января по 1 февраля 2004 года, Дамиров и Гусаков подлежат освобождению от отбывания наказания, поскольку истек срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление", - отметили в надзорном ведомстве.