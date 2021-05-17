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Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении Авраама Руссо

Осужденные освобождены от отбывания наказания, поскольку срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление истек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо - телохранителю племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимиру Гусакову и предпринимателю Эльяру Дамирову. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, осужденные освобождены от отбывания наказания, поскольку срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление истек.

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"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, суд приговорил Дамирова к 5 годам лишения свободы, Гусакова - к 6 годам лишения свободы. В связи с тем, что действия подсудимыми совершены в период с 31 января по 1 февраля 2004 года, Дамиров и Гусаков подлежат освобождению от отбывания наказания, поскольку истек срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление", - отметили в надзорном ведомстве.

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