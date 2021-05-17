СК возбудил дело из-за разлива нефтепродуктов в бухте Радуга Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными веществами возбудили после загрязнения нефтепродуктами бухты Радуга в Выборгском районе Ленинградской области, где в апреле были обнаружены масляные пятна, сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов") по результатам проведенной проверки по факту загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Радуга Финского залива", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в пределах земельного участка, находящегося в пользовании ОАО "РЖД", был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию водного объекта". Бухта находится вблизи станции Выборг - Товарная. В ходе проверки специалисты Росприроднадзора установили, что концентрация нефтепродуктов в воде и на береговой линии превышена в несколько раз.

В середине апреля в региональном главке МЧС ТАСС сообщали, что в акватории бухты Радуга в Выборге были обнаружены пятна неизвестной жидкости. Общая площадь загрязнения составила примерно 700 кв. метров. Спасатели огородили пятна боновыми заграждениями. Затем в администрации района сообщали, что пятна оказались нефтепродуктами, местные власти сообщали о готовности очистить акваторию от них.