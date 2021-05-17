Один пострадавший в результате ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти скончался

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Водитель, пострадавший в ДТП на федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области с участием трех машин, скончался от полученных травм, в больницу также доставлен еще один мужчина и ребенок, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что, по предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

"В результате ДТП водитель автомобиля Maxus скончался, его пассажир - мальчик 2015 года рождения - госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, водитель автомобиля Citroen тоже госпитализирован в средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло около 15:17 мск после того, как водитель автомобиля ГАЗ врезался в Citroen, который затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Maxus. По факту аварии ведомство проводит доследственную проверку. О пострадавших в автомобиле ГАЗ в результате аварии не сообщается.

Ранее источник в учреждении "Упродор Северо-Запад" ТАСС сообщили об аварии с тремя машинами на трассе Р-21 "Кола" в Ленинградской области. По данным учреждения, из-за ДТП на месте образовался затор длиной около 5 км.