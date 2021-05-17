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Силовики ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве под Пензой

По данным источника в правоохранительных органах региона, злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем

ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек в Пензенской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина был найден, он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован", - отметил собеседник агентства.

По данным следствия, в селе Липовка мужчина 1972 года рождения застрелил из охотничьего ружья бывшую жену и ее мать, а в соседнем селе - брата бывшей супруги, после чего скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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