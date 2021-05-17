Обвиняемого в стрельбе в школе в Казани доставят в институт Сербского для экспертизы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в нападении на школу в Казани и расстреле ее учеников Ильназ Галявиев будет доставлен в столичный институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Об этом сообщается в публикации официального печатного органа наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"Ожидается, что после завершения проводимых следственных действий Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского", - сказано в сообщении газеты.

Сейчас Галявиев находится в одиночной камере местного СИЗО.

"Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет", - отмечается в публикации.