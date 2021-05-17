Троих мужчин осудили за видеосъемку избиения заключенного в СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил троих заключенных СИЗО "Кресты" к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет за избиение содержащегося в СИЗО, съемку данного процесса на видео и вымогательство, сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга.

Колпинский районный суд Петербурга признал виновными по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия") Георгия Петрова, Антона Севастьянова и Константина Тулинова.

"Cуд назначил наказание Петрову в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Севастьянову - 5 лет лишения свободы в колонии особого режима, Тулинову - 5 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении ведомства.

Суд установил, что летом 2019 года осужденные, которые тогда содержались в СИЗО-1 в Петербурге ("Кресты"), требовали от другого заключенного 20 тыс. рублей, избили его палкой и сняли этот процесс на видео. Видео затем выложили в интернет, а мать потерпевшего перевела злоумышленникам 3 тыс. рублей, опасаясь за жизнь сына.

Видеозапись с избиением появилась в СМИ в августе 2019 года и стала основанием для проверок в СИЗО. В СК тогда возбудили уголовное дело и установили, что сотрудники ФСИН не были причастны к инциденту, однако в пресс-бюро ФСИН России сообщали, что по результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников ведомства.