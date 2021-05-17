На строительном рынке в Новой Москве произошла стрельба

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на строительном рынке в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня около 15:30 на одном из строительных рынков на Калужском шоссе между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил в своего оппонента из травматического оружия, причинив ранение руки", - сказали в ведомстве.

Двух человек после конфликта доставили в полицию для разбирательства. Проводится проверка.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в стройцентре "Молоток".