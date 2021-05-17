Поезд сбил человека на станции Дегунино в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Электропоезд сбил человека на станции Дегунино, из-за инцидента задерживаются поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В 17:09 поездом № 6220 Звенигород-Лобня на станции Дегунино был травмирован человек. На время оказания ему медицинской помощи в пути были задержаны ряд пригородных поездов и четыре аэроэкспресса в сторону области. В настоящее время поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют в сторону области с небольшим опозданием. Аэроэкспрессы отправляются по расписанию", - сообщили в пресс-службе.

МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания пригородных поездов и аэроэкспрессов и призывает пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.