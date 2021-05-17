В Тюменской области из-за лесного пожара сгорели 25 дачных домов

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Огонь от лесного пожара перекинулся на 25 дачных домов в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Солнышко" в Тюменском районе Тюменской области, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича.

"В Тюменском районе серьезно пострадали от огня 25 дачных домов СНТ "Солнышко". Удалось защитить зоопарк и центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Жители населенных пунктов Железный Перебор и Пышминка эвакуированы. Остались мужчины, которые оказывают помощь в ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. "В населенных пунктах Пышминка и Железный Перебор <…> проводится опашка и окарауливание. Задействованы добровольцы из ближайших населенных пунктов", - добавили в оперативном штабе.

Как ранее сообщал ТАСС, власти организовали эвакуацию жителей деревень Железный Перебор и Пышминка Винзилинского муниципального образования в Тюменской области из-за угрозы возгорания от лесного пожара. Для этого было задействовано 20 автобусов. Людей разместили в школе, детском саду, доме культуры, спорткомплексе поселения Винзили. До деревни Железный Перебор огонь не дошел.

Как уточняла ТАСС глава Тюменского района Светлана Иванова, эвакуация жителей двух деревень закончена, пострадавших нет. Она добавила, что в одной деревне проживают около 300 человек, а в другой - 330 человек.

В Тюменской области действуют 23 природных пожара на общей площади более 18 тыс. га. Борьбу с огнем ведут более 1,5 тыс. человек, используется 300 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров привлекается авиация. Против нарушителей правил пожарной безопасности в регионе уже возбуждено 464 административных дела и шесть уголовных. По результатам проверок сообщений о пожарах выявлен 51 нарушитель. Все привлечены к административной ответственности. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Кроме того, губернатор Тюменской области Александр Моор 17 мая поставил задачу перекрыть все дороги, ведущие в леса, из-за сложной пожарной обстановки в регионе.

В новость внесены изменения (21:43 мск) - обновлено число сгоревших домов