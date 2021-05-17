СК ужесточил обвинение сыну экс-главы Иркутской области Левченко, снизив размер ущерба

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ добавил обвинение в ограничении конкуренции арестованному за мошенничество Андрею Левченко - депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона. При этом СК снизил иркутскому парламентарию объем обвинения и размер ущерба в рамках первого дела на 130 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Моему подзащитному было предъявлено новое обвинение по статье "Ограничение конкуренции" (ч. 2 ст. 178 УК РФ). При этом следователи снизили размер ущерба по делу, связанному с мошенничеством, со 185 до 55 млн рублей", - рассказал адвокат.

По его словам, следователи считают, что ООО "Звезда" в нарушение антимонопольного законодательства вступило в сговор с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах, "чем ограничило конкуренцию для других участников отбора - претендентов, например, из Белоруссии или Подмосковья".

Обвинение по уголовному делу о мошенничестве ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей. В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.