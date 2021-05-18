Два человека погибли в результате взрыва баллона в кузове автомобиля в Хабаровском крае

ТАСС, 18 мая. Два человека погибли и двое пострадали в результате взрыва газового баллона в кузове автомобиля ГАЗ-66 в 30 км от поселка Софийск в Хабаровском крае, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"В 30 км от поселка Софийск Верхнебуреинского района в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели "Ниман", произошел взрыв газового баллона <...> По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку.