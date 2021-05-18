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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля Honda, выехавшего на встречную полосу, с автофургоном в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Водитель автомобиля Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны г. Ачинска в сторону г. Боготола, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2747 (фургон), который двигался во встречном направлении. В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры автомобиля Honda", - сообщили в ведомстве.

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