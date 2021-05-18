В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Главное следственное управление регионального главка МВД возбудило уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном главке МВД.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщил представитель ведомства.

Во вторник утром в Ачинском районе на трассе "Сибирь" автомобиль Honda Civic столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры иномарки.