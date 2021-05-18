Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в Самаре

ТАСС, 18 мая.Пожарные полностью потушили возгорание площадью 500 квадратных метров в административном двухэтажном здании в Ленинском районе Самары, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 05:53 (04:53 мск) 18 мая 2021 года пожар на площади 500 кв. м ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании поступило в 00:51 мск. Горела кровля здания на площади 200 кв. метров, позднее огонь распространился на площадь 500 кв. м. В тушении пожара участвовало 94 человека, было задействовано 37 единиц техники.