Площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла почти на 130 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Два десятка пожаров общей площадью около 364 га зарегистрировали в лесах Ханты-Мансийского автономного округа с начала пожароопасного сезона в регионе, за сутки их площадь увеличилась почти на 130 га. Сейчас в лесах ХМАО действует один лесной пожар площадью 76 га, сообщили журналистам во вторник в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Накануне утром в лесах Югры было зарегистрировано 17 лесных пожаров общей площадью 237,97 га.

"Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью 363,77 га. По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 18 мая на территории автономного округа действует один лесной пожар площадью 76 га на территории Кондинского лесничества", - говорится в сообщении.

По данным департамента, 18 мая в регионе прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности. Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля.