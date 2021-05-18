Устроившего стрельбу в школе в Казани поставили на учет как склонного к суициду

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, поставили на учет как склонного к суициду. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, психиатры проводят работу. За ним в данном направлении усилен контроль, он под круглосуточным видеонаблюдением минимум двух человек", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Галявиев находится в одиночной камере местного СИЗО и будет доставлен в столичный институт имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали.