В Оренбургской области при пожаре погибли женщина и двое детей

ТАСС, 18 мая. Три человека - два ребенка и их мать - погибли при пожаре в городе Бугуруслане в Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства пожара в частном жилом доме, расположенном на улице Фруктовой в городе Бугуруслане, при тушении которого 18 мая, около 08:00, обнаружены тела собственника дома - женщины 39 лет, а также двух ее малолетних дочерей трех и пяти лет", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в ликвидации пожара участвовали 25 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек и четыре единицы техники. В 08:58 по местному времени была объявлена локализация пожара на площади 48 кв. м. В 09:44 возгорание было ликвидировано.

Следователями производится детальный осмотр места происшествия, другие процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.