В Новгородской области обнаружили захоронение мирных жителей, погибших от рук нацистов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Массовое захоронение мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков, обнаружено в Новгородской области. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области военнослужащие совместно с поисковиками обнаружили ранее неисследованное массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, уничтоженных нацистскими карателями в годы оккупации региона. "В настоящее время эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей, работа по извлечению продолжается ежедневно", - сказала Петренко. По всем извлеченным останкам назначены судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. "В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", - сообщила представитель СК.

Она добавила, что в рамках уголовного дела следователями ведется архивная работа по выявлению обстоятельств злодеяний немецко-фашистских захватчиков в районе обнаруженного захоронения.

Следственный комитет России просит всех, кто обладает сведениями об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области, сообщить известные им сведения в следственное управление СК России по Новгородской области.

Уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей было возбуждено в мае 2019 года. В январе 2021 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил в интервью "Российской газете", что несколько эпизодов, связанных с массовыми убийствами мирных жителей на разных территориях СССР, были объединены в рамках одного уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Новогородская область была оккупирована с августа 1941 года по февраль 1944 года.