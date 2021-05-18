СК возбудил дело о халатности после пожара, уничтожившего в омской деревне три жилых дома

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после пожара, который в деревне Максим Горький в Омской области уничтожил три жилых дома и надворные постройки, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого в д. Максим Горький Знаменского района были уничтожены и повреждены три жилых дома и надворные постройки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, причиной пожара, который произошел 15 мая, стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции. Произошло возгорание сухой травы, огонь перекинулся на жилые дома и постройки. При пожаре пострадала одна женщина, ее госпитализировали с ожогами. Ранее ГУ МЧС сообщило, что пожар повредил два жилых дома, три сарая, три бани и гараж.

Следователи устанавливают точные причины пожара, размер нанесенного ущерба и виновных лиц. Также в ходе расследования будет определено, какие предупредительные меры принимала администрация сельского поселения.

В Омской области, где установилась сухая жаркая ветреная погода, сохраняется напряженная пожарная обстановка. В большинстве из 32 районов области введен четвертый, высокий класс пожарной опасности, на территории девяти районов ожидается пятый, максимальный класс пожарной опасности.