В Казани эвакуировали школу после письма якобы от сообщника Галявиева

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Эвакуация учеников и преподавателей прошла в казанской школе №67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию №175 Ильназа Галявиева. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо (от "сообщника"), его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", - сказал он.