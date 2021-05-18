Срочника Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, этапирован в Тюменскую область, где он будет отбывать наказание. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

"Его этапировали в тюменское УФСИН, определять колонию для него будут на месте. Недели через полторы он туда доедет. Отбывать срок он будет в Тюменской области, по месту жительства", - сказал собеседник агентства.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители солдата. 21 апреля апелляционный военный суд отклонил их и оставил приговор в силе.