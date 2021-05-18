В Росгвардии подтвердили ликвидацию подозреваемого в тройном убийстве под Пензой

ТАСС, 18 мая. Подозреваемого в убийстве трех человек ликвидировали сотрудники спецподразделений Росгвардии в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 16 мая в селе Липовка Малосердобинского района местный житель из ружья застрелил супругу и ее мать. После этого он поехал в село Огаревка, где убил брата супруги. Возбуждено уголовное дело об убийстве трех человек.

"Сотрудники СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области обнаружили подозреваемого в лесном массиве. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сказали в пресс-службе.

На месте работает следственная группа, обнаружено охотничье ружье и боеприпасы злоумышленника.