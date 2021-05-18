Силовики пришли в офис портала tut.by

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии пришли, предположительно, с обысками в офис белорусского портала tut.by и квартиры сотрудников. Об этом сообщает во вторник сам портал.

"Сразу несколько редакторов tut.by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе - к главному редактору Марине Золотовой", - сказано в сообщении. Кроме того не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.

В Комитете государственного контроля Белоруссии пока не комментируют ситуацию.