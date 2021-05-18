{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силовики пришли в офис портала tut.by

В Комитете государственного контроля Белоруссии пока не комментируют ситуацию

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии пришли, предположительно, с обысками в офис белорусского портала tut.by и квартиры сотрудников. Об этом сообщает во вторник сам портал.

"Сразу несколько редакторов tut.by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе - к главному редактору Марине Золотовой", - сказано в сообщении. Кроме того не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.

В Комитете государственного контроля Белоруссии пока не комментируют ситуацию.

Теги
Белоруссия
Следователи назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском
По их данным, ЧП могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности
Читать полностью