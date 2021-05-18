В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 11,6 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Жительница Калининского района Санкт-Петербурга отдала телефонным мошенникам 11,6 млн рублей, продав свою квартиру, взяв кредиты и переведя деньги из накоплений, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Потерпевшая продала свою квартиру и также перевела денежные средства от ее реализации на указанный неизвестным счет. Общая сумма материального ущерба составила 11 млн 630 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, 66-летняя женщина сообщила, что в апреле ей по телефону позвонил неизвестный и представившись сотрудником банка, сказал, что с ее счета якобы должны украсть деньги. Затем собеседник женщины посоветовал снять деньги и перевести на специальный счет. Женщина поверила и в период с 12 апреля по 12 мая перевела больше 6 млн рублей из личных накоплений на указанные мошенником счета, затем ее убедили взять кредиты, которые она также перевела злоумышленникам, после чего решила продать свою квартиру и также все деньги передать им.

В настоящее время полиция устанавливает личности мошенников.