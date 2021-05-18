Следователи назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Техническая неисправность или ошибка пилотирования стали причиной крушения 17 мая вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море вблизи Архангельска, говорится во вторник в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Рассматривается несколько версий произошедшего, таких как ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Севгидромете, на момент крушения вертолета в районе Мудьюга погодные условия были благоприятные. "Погода была благоприятная, ни шторма, ни осадков, ни тумана не было", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

Следствием установлено, что 17 мая 2021 года вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково с тремя пассажирами и одним пилотом, в 21:25 мск поступило сообщение о падении вертолета в районе острова Мудьюг. В результате крушения погиб пилот (58-летний мужчина), два пассажира (мужчины 1974 и 1975 годов рождения) получили травмы и были доставлены в больницу, один из пассажиров пропал без вести, его поиски продолжаются.

Следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").