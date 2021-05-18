На юго-востоке Москвы автомобилист сбил пешеходов на тротуаре

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Волгоградском проспекте в районе дома 32/1, предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве уточнили, что количество постралавших возросло до четырх человек.

По данным ГУ МВД, пострадавшие получили незначительные травмы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

В новость были внесены изменения (12:15 мск) — добавлен комментарий ГИБДД.