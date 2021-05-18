На Кубани нетрезвый пациент напал на бригаду скорой помощи

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Пациент напал на сотрудников бригады скорой помощи в Краснодаре и избил их. Мужчину задержали, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю во вторник.

"На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал "Тревога" от бригады скорой помощи, прибывшей по вызову в одну из квартир многоэтажного дома на улице Севастопольской. Там в бессознательном состоянии находился хозяин квартиры. Росгвардейцы выяснили, что после оказания медицинской помощи мужчина пришел в чувство, начал вести себя агрессивно и нанес медикам несколько ударов руками", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, по внешним признакам 63-летний мужчина был нетрезв, после задержания сотрудники Росгвардии передали его полицейским.