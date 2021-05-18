Жительницу Омской области отправили в колонию за истязание сына

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Омский суд приговорил местную жительницу к 4,5 года исправительной колонии общего режима за истязание сына, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), и преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка"). Суд назначил ей наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что женщина была лишена родительских прав, ребенок передан под опеку. В настоящее время угрозы его здоровью нет.

Суд установил, что мать жестоко обращалась с ребенком, не ухаживала за ним, не обращалась за медицинской помощью в случае необходимости, систематически оставляла его на длительное время одного. В результате младенцу был нанесен вред здоровью и наступили нарушения в развитии.